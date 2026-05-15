Carpi: in Pediatria tornano le Pigotte UNICEF, simbolo del diritto alla salute di tutti i bambini

Anche quest’anno la Pediatria dell’Ospedale Ramazzini di Carpi ha accolto un gesto di solidarietà dedicato ai più piccoli: in prossimità della Festa della Mamma, che si è celebrata lo scorso 10 maggio, il Comitato UNICEF di Modena ha donato ai bambini e alle bambine ricoverati le tradizionali Pigotte, le celebri bambole di pezza che dal 1999 rappresentano il simbolo dell’impegno per i diritti dell’infanzia.

L’iniziativa si è svolta giovedì 14 maggio presso il reparto di Pediatria, diretto dal dottor Francesco Torcetta, con l’obiettivo di portare un sorriso ai piccoli pazienti e alle loro famiglie, ma anche di richiamare l’attenzione sul diritto alla salute dei bambini in ogni parte del mondo.

Le Pigotte donate rappresentano infatti molto più di un semplice gioco: sono un simbolo di cura, vicinanza e attenzione verso i più piccoli e un richiamo concreto all’importanza di garantire a tutti i bambini accesso alle cure e alla protezione sanitaria. Attraverso le campagne UNICEF, i fondi raccolti contribuiscono a sostenere interventi essenziali per la salute infantile, comprese le vaccinazioni antipolio in contesti di emergenza umanitaria, come la Striscia di Gaza.

A UNICEF Modena un grande ringraziamento per la sensibilità e la generosità dimostrate ancora una volta verso i bambini ricoverati, offrendo loro un momento di serenità in un contesto delicato come quello ospedaliero. Un grazie va inoltre a Liu Jo, realtà profondamente legata al territorio carpigiano, che ha scelto di sostenere anche quest’anno l’iniziativa, condividendo l’attenzione ai diritti e alla salute dei bambini. Un ringraziamento speciale anche ad AUSER Modena, e in particolare alle volontarie che con passione e dedizione hanno confezionato le Pigotte durante i loro incontri quotidiani, rendendo ogni bambola un dono unico e speciale.

“Accogliamo con grande piacere questa iniziativa, che ogni anno porta in reparto un momento di leggerezza e vicinanza ai nostri piccoli pazienti e alle loro famiglie – dichiara il dottor Francesco Torcetta, Direttore della Pediatria di Area Nord, che ha accolto i donatori insieme alla coordinatrice infermieristica del reparto Desdemona Lugli –. Le Pigotte non rappresentano soltanto un dono per i bambini ricoverati, ma anche un messaggio importante di attenzione ai diritti dell’infanzia e al valore universale della salute. Ringraziamo UNICEF, Liu Jo, AUSER e tutti i volontari coinvolti per la sensibilità e la generosità dimostrate: attraverso gesti come questo si costruisce una rete di comunità capace di stare accanto ai più piccoli nei momenti di fragilità”.

Presenti all’iniziativa i rappresentanti del Comitato UNICEF di Modena, guidato dal professor Lorenzo Iughetti, insieme alle volontarie Auser e alla rappresentante di Liu Jo, accomunati dalla volontà di continuare nel tempo a portare vicinanza ai bambini ricoverati e a sostenere il diritto alla salute dell’infanzia nel mondo.

Un gesto semplice ma dal forte valore simbolico, che attraverso le Pigotte rinnova un messaggio importante: ogni bambino ha diritto a cure, protezione e futuro.