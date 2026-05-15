La Polizia Stradale di Bologna arresta una persona per ordine di carcerazione e lo denuncia insieme ai complici per ricettazione

La Polizia di Stato di Bologna, qualche giorno fa, ha tratto in arresto un cittadino straniero di 31 anni il quale, a seguito di un controllo su strada da parte degli Agenti, è risultato destinatario di un ordine di esecuzione pena emesso dal Tribunale di Firenze.

È accaduto nel corso dell’attività di vigilanza stradale svolta dalla Sottosezione Polizia

Stradale di Bologna, quotidianamente impegnata nel pattugliamento e vigilanza lungo le

Autostrade A1, A14 e tangenziali, al fine di prevenire comportamenti pericolosi alla guida e

sanzionare illeciti al volante o reati comunque commessi da persone in transito.

In particolare, nei pressi dello svincolo 1 della Tangenziale di Bologna, una pattuglia della Sottosezione ha sottoposto a controllo un’autovettura con a bordo tre persone, due uomini ed una donna.

Di controlli nelle banche dati, è emerso che il conducente, oltre ad aver violato più volte il Codice della Strada, doveva scontare una condanna per detenzione in carcere di 3 mesi e 10 giorni per furto aggravato.

L’arrestato, dopo gli atti di rito, è stato, dunque, tradotto presso la casa circondariale

Rocco D’Amato di Bologna.

Dai controlli, inoltre, è emerso che il passeggero dell’auto aveva esibito agli Operatori

una patente di guida rumena falsa: il documento è stato sequestrato e per l’uomo è scattata la denuncia per uso di atto falso.

Ma non è finita qui: l’esecuzione della perquisizione a bordo dell’auto ha consentito di

individuare un sacco contenente numerosi beni tra cui dentifrici, spazzolini elettrici, creme

solari ed altri prodotti per la cura della persona, per un valore complessivo di circa 900 euro

per i quali i tre fermati non hanno fornito indicazioni plausibili sulla provenienza.

Tutta la merce è stata sequestrata (sono in corso verifiche per accertarne la provenienza) ed i tre sono stati denunciati per ricettazione.

Si precisa che quelle finora formulate nei confronti dei soggetti denunciati sono solo ipotesi accusatorie ancora al vaglio delle competenti Autorità Giudiziarie e che il procedimento è in fase di indagine preliminare, essendo la responsabilità penale provata solo con sentenza di condanna passata in giudicato.