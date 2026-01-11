domenica, 11 Gennaio 2026
Mercoledì a San Felice sul Panaro si parla del delitto di Avetrana

AppuntamentiBassa modeneseSan Felice sul Panaro
Tempo di lettura Less than 1 min.
Mercoledì 14 gennaio a San Felice sul Panaro, presso l’auditorium della biblioteca comunale in viale Campi 41/b, alle 20.30, serata noir con l’iniziativa “Verità nascoste. Il delitto di Avetrana”. Nell’occasione sarà presentato il libro “Sarah. Il delitto di Avetrana tra verità e bugie” della giornalista Rai Ilenia Petracalvina.

Dopo i saluti istituzionali, dialogherà con l’autrice l’avvocato Elisabetta Aldrovandi, presidente dell’Osservatorio nazionale sostegno alle vittime e consulente esterna della Commissione femminicidio alla Camera dei Deputati. Si parlerà di cosa si sa veramente del delitto di Sarah Scazzi, la 15enne assassinata il 26 agosto 2010 ad Avetrana, in provincia di Taranto, per il cui omicidio sono state condannate in via definitiva all’ergastolo la cugina Sabrina Misseri e la zia Cosima Serrano. Organizza l’assessorato ai Servizi Sociali del Comune.

Ingresso libero ma è gradita la prenotazione alla mail: eventi@comune.sanfelice.mo.it o al numero: 338/6625147.

















