Mirandola: denunciate due persone per occupazione di stabile senza titolo, di cui una irregolare sul territorio nazionale

Nel corso dei servizi di controllo del territorio, i Carabinieri  hanno individuato e deferito, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Modena due cittadini tunisini, rispettivamente classe 1965 e 1962, sorpresi all’interno di un edificio dichiarato inagibile, di proprietà di una residente del luogo.

L’intervento, condotto con la consueta professionalità e attenzione alla tutela della sicurezza pubblica, ha permesso di accertare che gli stessi occupavano lo stabile senza alcun titolo e, in più, uno degli indagati non aveva ottemperato all’ordine di allontanamento dal territorio nazionale emesso dal Questore di Modena, nel marzo 2020.

Al termine delle formalità di rito, i Carabinieri hanno quindi attivato le procedure previste per il suo trasferimento presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Torino.

L’operazione conferma l’impegno costante dell’Arma dei Carabinieri nel garantire la legalità, la sicurezza dei cittadini e il rispetto delle norme sul territorio, attraverso un’attività di controllo capillare e attenta alle esigenze della comunità.

















