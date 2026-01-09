San Felice sul Panaro: effettuata l’asta pubblica per la farmacia comunale

Lo scorso 8 gennaio a San Felice sul Panaro si è tenuta l’asta pubblica per l’alienazione della licenza farmaceutica di proprietà del Comune. La miglior offerta è stata presentata dalla ditta Pharma Green Holding srl con sede legale a Milano per un importo complessivo di 1.601.000 euro corrispondente a un rialzo sul valora a base d’asta di 301.000 euro. Nei prossimi giorni verranno esperiti tutti i controlli di rito necessari per arrivare all’aggiudicazione definitiva.
