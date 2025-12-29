Capodanno, a Reggio Emilia si balla in piazza con Marabù e Picchio Rosso

Reggio Emilia aspetterà il 2026 a suon di musica con una grande festa “tutta da ballare” organizzata in piazza della Vittoria. L’attesa del nuovo anno sarà infatti accompagnata dallo spettacolo “History of dance”, un grande viaggio attraverso la storia della musica internazionale e le sonorità che hanno fatto divertire generazioni di persone. Il tutto accompagnato dalle coreografie coinvolgenti dei ballerini che per la serata si alterneranno sul palco e da video a tema proiettati sui maxischermo.

Due nomi storici delle notti italiane – il Marabù e il Picchio Rosso di Modena – proporranno le sonorità di decenni indimenticabili, dagli iconici anni Settanta ai vibranti anni Duemila: un grande spettacolo pensato per tutte le età, per chi il Marabù e il Picchio Rosso li ha vissuti davvero e per chi ne ha solo sentito parlare.

La serata inizierà alle ore 22.30 di mercoledì 31 dicembre, con uno spettacolo di musica, luci con effetti speciali che daranno vita agli spazi e con la coreografia di un corpo di ballo travolgente. Ad accompagnare i reggiani nel 2026 si alterneranno noti dj di Marabù e Picchio Rosso. A mezzanotte, il 2026 sarà salutato con il countdown e un momento speciale, insieme all’assessora a Economia urbana Stefania Bondavalli, dedicato al Tricolore, a Reggio e alla provincia.

L’evento è gratuito, per una capienza massima di 4.000 persone presenti in contemporanea. L’area aprirà alle 20, con musiche di sottofondo fino a inizio spettacolo, e sarà accessibile attraverso quattro ingressi: da piazza Martiri del 7 luglio (lato isolato San Rocco e lato Teatro Valli) e da piazza della Vittoria (lato Teatro Ariosto in prossimità accesso Camera di Commercio).

Nell’area saranno presenti sei truck ristoro con cibi e bevande.