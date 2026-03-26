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Il vento scoperchia il campo da tennis del Centro Menotti a Spezzano

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Danneggiata la copertura nella notte. Il Comune interviene per la messa in sicurezza

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Il forte vento della notte scorsa ha danneggiato uno dei due campi da tennis, Centro sportivo Menotti di Spezzano. Il telo di copertura si è rotto più punti e ha provocato lo scoperchiamento del campo da gioco.

Ora entrambi i campi da tennis del Centro sono inagibili (il primo era stato danneggiato dal maltempo di gennaio 2025).

I servizi del Comune di sono subito attivati per mettere in sicurezza la zona, intervenendo in particolare sul quadro elettrico e per togliere l’intera copertura.

Appena possibile si procederà a richiedere i preventivi per sistemare entrambe le strutture e per valutare i fondi dei due campi.

La precedente gara di affidamento degli impianti non si è conclusa per modifiche normative sopraggiunte nel frattempo, ora siamo al lavoro per capire come mettere insieme il tema delle risorse pubbliche e dei tempi.

I cittadini sono ovviamente preoccupati e irritati da questa situazione che abbiamo spiegato con precisione al gestore ed alle associazioni qualche tempo fa.”, sottolinea il sindaco Marco Biagini.

















Redazione 1

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