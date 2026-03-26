Pluripregiudicato straniero espulso a seguito di una violenta lite avvenuta a Bologna

Nel corso del pomeriggio di ieri, mercoledì 25 marzo, la Polizia di Stato di Bologna è intervenuta in via Matteotti per la segnalazione di una violenta lite tra due soggetti, di cui uno a bordo di un taxi.

Nello specifico, un soggetto tunisino classe 2007, con numerosi precedenti penali e irregolare sul territorio nazionale, mentre si trovava a bordo di un taxi fermo all’incrocio tra via Matteotti e viale Masini, è stato raggiunto da un altro uomo che, dopo aver aperto lo sportello posteriore del taxi, ha iniziato a colpirlo.

Immediatamente l’autista del taxi è sceso dall’auto e ha segnalato quanto stesse accadendo su linea di emergenza 112. In quei frangenti, l’aggressore si è allontanato per pochi istanti, per poi ritornare con in mano un taglierino, colpendo nuovamente il tunisino e provocandogli delle ferite superficiali al volto e alle mani, per poi darsi alla fuga.

All’arrivo degli Agenti, il tunisino ha assunto un comportamento particolarmente aggressivo e poco collaborativo, nonostante il tentativo dei poliziotti di volergli prestare le prime cure, arrivando a tentare di colpirli con una bottiglia di vetro. L’uomo è stato, dunque, fermato e condotto in Questura per ulteriori accertamenti e per ricostruire i motivi della lite, riconducibili probabilmente a tensioni pregresse tra l’uomo e un suo conoscente.

Il tunisino, gravato da svariati precedenti penali per reati contro la persona e il patrimonio, è risultato anche irregolare sul territorio nazionale; circostanze queste, che hanno portato all’avvio immediato, da parte dell’Ufficio immigrazione, delle procedure amministrative previste dalla normativa vigente, nonché alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria della condotta assunta dall’uomo.

Al termine delle verifiche, è stato disposto nei confronti del cittadino straniero un provvedimento di espulsione e l’uomo è stato accompagnato, nella mattinata odierna, presso un centro competente in attesa del rimpatrio.

Le indagini proseguiranno per chiarire la dinamica dei fatti e le responsabilità legate all’episodio.