Incidente stradale nel tardo pomeriggio in Tangenziale Nord Pirandello

Oggi, poco dopo le 18.30, i Vigili del Fuoco di Modena sono intervenuti sulla Strada Statale 724 (Tangenziale Nord Pirandello) per gestire un incidente stradale occorso nel tratto tra l’uscita 16 bis e l’uscita 16, direzione Bologna. L’episodio ha coinvolto un‘autovettura: illeso il conducente. La squadra ha immediatamente proceduto a mettere in sicurezza il veicolo e l‘area interessata dal sinistro, adottando tutte le precauzioni necessarie per scongiurare rischi di incendio o fuoriuscite di sostanze infiammabili. La Polizia Locale è intervenuta per regolare la viabilità e condurre i rilievi indispensabili alla ricostruzione delle dinamiche dell’incidente.