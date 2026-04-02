Bologna si muove insieme: al via gli incontri nei quartieri per raccogliere bisogni e proposte sulla riorganizzazione del trasporto pubblico locale

Bologna si appresta a ridisegnare la rete dei bus in vista dell’entrata in esercizio del tram e chiama a raccolta la cittadinanza per raccogliere bisogni e proposte. Dal 16 aprile parte un ciclo di incontri che toccherà tutti i quartieri.

Il Comune di Bologna, in collaborazione con la Fondazione IU Rusconi Ghigi e SRM Reti e Mobilità s.r.l., promuove un percorso di informazione e ascolto della cittadinanza in vista della prossima riorganizzazione della rete di trasporto pubblico locale (TPL), in concomitanza con l’entrata in esercizio delle nuove linee rossa e verde del tram.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di integrare il quadro conoscitivo già a disposizione degli uffici tecnici con informazioni qualitative e quantitative direttamente provenienti dall’esperienza quotidiana delle persone. In particolare, il percorso intende approfondire motivazioni degli spostamenti, connessioni tra quartieri oggi carenti, destinazioni non riconosciute come poli attrattori, barriere percepite all’uso del TPL, fasce orarie effettive della domanda e categorie di utenti attualmente penalizzate. Le attività del percorso mireranno anche a raccogliere esigenze circa l’integrazione tra le nuove linee del tram e la rete TPL, al fine di approfondire i principali punti di attenzione da accogliere in vista della riorganizzazione della rete e l’organizzazione del servizio tranviario.

Il programma prevede un ciclo di incontri territoriali nei quartieri a partire dal 16 aprile (uno per ognuno dei 6 quartieri della città) con l’obiettivo di informare sulle opportunità del tram nella rete del trasporto pubblico locale, raccogliere istanze e bisogni direttamente dalla cittadinanza e costruire un quadro condiviso delle esigenze di mobilità urbana. I contributi raccolti costituiranno una base conoscitiva a supporto del ridisegno della rete TPL in funzione dell’integrazione con il nuovo sistema tranviario. Agli incontri interverranno l’assessore alla Mobilità, i Presidenti di Quartiere, i tecnici del settore Mobilità del Comune di Bologna e i rappresentanti di Pillole di Tram.

Parallelamente è in corso di elaborazione, in raccordo con gli uffici tecnici del Comune, anche un questionario online rivolto a tutta la cittadinanza finalizzato a indagare abitudini di spostamento, destinazioni frequenti, modalità e tempi di viaggio, motivazioni dell’uso dell’auto privata, criticità percepite e bisogni emergenti, nonché valutazioni sull’attuale servizio e sulle future integrazioni con il tram.

L’iniziativa rappresenta un passaggio strategico per orientare le scelte di pianificazione verso un sistema di mobilità più efficiente, accessibile e rispondente alle esigenze reali della comunità.

Il programma dettagliato degli incontri:

Santo Stefano: giovedì 16 aprile, ore 18 , presso la Sala Biagi della Sede di Quartiere, via Santo Stefano 119

, presso la Navile: mercoledì 22 aprile, ore 18 , presso la Casa di Quartiere Montanari, via di Saliceto 3/21

, presso la Borgo Panigale-Reno: giovedì 23 aprile, ore 18, presso la Sala Falcone Borsellino presso la sede di Quartiere, via Battindarno 123

presso la San Donato-San Vitale: lunedì 27 aprile, ore 18, presso la Sala Consiliare presso la Sede di Quartiere, piazza Spadolini 7

presso la Porto-Saragozza: martedì 28 aprile, ore 18 , presso la Sala consiliare della Sede di Quartiere, via dello Scalo 21

, presso la Savena: martedì 5 maggio, ore 18, presso il centro polifunzionale del Quartiere Savena, via Populonia 2

È possibile iscriversi agli incontri compilando questo modulo.