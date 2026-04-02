Cane muore nell’incendio di una legnaia in via Spaggiari a Reggio Emilia

Poco dopo le 15:00, i Vigili del fuoco con cinque squadre da Reggio Emilia e da Sant’Ilario, sono intervenuti al civico 7 di via Delmino Spaggiari a Reggio per un incendio sviluppatosi in una legnaia; le fiamme hanno interessato anche altri tre bassi servizi. Bruciate masserizie varie. I pompieri sono riusciti a mettere in salvo diversi cani ma uno, purtroppo, è deceduto.
Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi
Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810