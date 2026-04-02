Cane muore nell’incendio di una legnaia in via Spaggiari a Reggio Emilia

Poco dopo le 15:00, i Vigili del fuoco con cinque squadre da Reggio Emilia e da Sant’Ilario, sono intervenuti al civico 7 di via Delmino Spaggiari a Reggio per un incendio sviluppatosi in una legnaia; le fiamme hanno interessato anche altri tre bassi servizi. Bruciate masserizie varie. I pompieri sono riusciti a mettere in salvo diversi cani ma uno, purtroppo, è deceduto.