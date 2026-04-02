Inalca, prorogata di sei mesi la cassa integrazione straordinaria per le lavoratrici e i lavoratori dello stabilimento distrutto dal maxi-rogo

Il ministero del Lavoro ha confermato oggi la proroga per ulteriori sei mesi della cassa integrazione straordinaria per le lavoratrici e i lavoratori dello stabilimento Inalca di Reggio Emilia distrutto nel maxi-rogo di febbraio 2025.

“Siamo soddisfatti di questo esito, a cui abbiamo lavorato attivamente insieme all’azienda, alle organizzazioni sindacali e datoriali – commenta l’assessore regionale al Lavoro, Giovanni Paglia -. Si tratta del primo caso di concreta applicazione della possibilità di allungamento del periodo di cassa per cessazione in casi riconosciuti di concreta possibilità di rioccupazione delle persone colpite da crisi industriali, a dimostrazione della bontà dell’accordo siglato in Regione lo scorso 6 febbraio”.

Una misura molto attesa, che permette all’azienda e ai sindacati di completare il percorso di uscita dalla crisi grazie all’accordo che prevede la ricollocazione di una parte del personale in esubero presso altri stabilimenti della proprietà, o controllate e riconoscimenti economici alle lavoratrici e ai lavoratori che sceglieranno il reimpiego presso altre realtà imprenditoriali.