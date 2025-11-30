domenica, 30 Novembre 2025
Sette persone in difficoltà recuperate oggi sul Cusna

Appennino ReggianoCronacaReggio EmiliaVentasso
Oggi intorno alle 15:00, Vigili del fuoco e Soccorso Alpino hanno provveduto, con l’ausilio dell’Eli Pavullo, al recupero di sette escursionisti in difficoltà sul sentiero 617 del Monte Cusna. Tutte le persone sono state trovate in buono stato di salute.

















