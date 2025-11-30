Sette persone in difficoltà recuperate oggi sul Cusna

Oggi intorno alle 15:00, Vigili del fuoco e Soccorso Alpino hanno provveduto, con l’ausilio dell’Eli Pavullo, al recupero di sette escursionisti in difficoltà sul sentiero 617 del Monte Cusna. Tutte le persone sono state trovate in buono stato di salute.
