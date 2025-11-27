Voto unanime in Consiglio: Maranello Istituisce il “Laboratorio Giovani & Futuro”

Il Consiglio Comunale di Maranello ha approvato all’unanimità la mozione per l’istituzione del “Laboratorio Giovani & Futuro”, segnando un momento di unità e di lungimiranza politica per il Comune.

La proposta, promossa dal Movimento 5 Stelle Maranello e presentata congiuntamente alle forze di maggioranza, è stata accolta da tutte le componenti del Consiglio Comunale, riconoscendo nella popolazione under 30 una risorsa strategica fondamentale per la resilienza e lo sviluppo della città.

“L’approvazione unanime di questa mozione è la dimostrazione che, quando si parla del futuro di Maranello, è possibile trovare una sintesi matura tra le forze politiche. Il Laboratorio Giovani non è un semplice forum, ma il ponte stabile necessario per tradurre le esigenze giovanili in politiche comunali efficaci e concrete, trasformando l’ascolto in azione strutturale. I nostri giovani hanno esigenze in rapida evoluzione — dal lavoro alle politiche abitative, dai servizi agli spazi di aggregazione — e meritano risposte mirate, non più occasionali. L’unanimità del voto dimostra che su questi temi vitali, Maranello sa fare squadra”, ha commentato la Consigliera Adele Baldi, capogruppo del M5S.

Con questo voto unanime, Maranello si allinea ai principi di buona governance e all’Obiettivo 16.7 dell’Agenda 2030 dell’ONU. Il Comune non solo istituisce un meccanismo di dialogo continuativo, ma trasforma l’ascolto dei giovani in una funzione strategica, dimostrando così di investire sulla partecipazione come motore di sviluppo per tutta la comunità.