28enne morta folgorata nel bagno a Novellara

Una ragazza di 28 anni di origine cubana, Solange Samantha Rizzetto, è stata trovata morta nella doccia di casa, presumibilmente folgorata. È accaduto nella notte a Novellara in Strada dei boschi. E’ stata la nonna della ragazza a dare l’allarme intorno alle 3:00, quando l’ha trovata riversa nel bagno. Inutile l’intervento del 118 e dei Vigili del fuoco. In corso gli accertamenti dei carabinieri.
Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi
Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810