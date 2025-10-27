28enne morta folgorata nel bagno a Novellara

Una ragazza di 28 anni di origine cubana, Solange Samantha Rizzetto, è stata trovata morta nella doccia di casa, presumibilmente folgorata. È accaduto nella notte a Novellara in Strada dei boschi. E’ stata la nonna della ragazza a dare l’allarme intorno alle 3:00, quando l’ha trovata riversa nel bagno. Inutile l’intervento del 118 e dei Vigili del fuoco. In corso gli accertamenti dei carabinieri.