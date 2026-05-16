Scandiano: doppio colpo nella notte ad Arceto. Nel mirino dei ladri un bar e una gelateria

Nelle prime ore del mattino di ieri, i militari dell’Arma dei Carabinieri della Tenenza di Scandiano sono stati chiamati a intervenire per due episodi di furto avvenuti con modalità simili nella frazione di Arceto. Gli episodi hanno coinvolto due attività commerciali situate nelle immediate vicinanze, lungo via Pagliani, e sembrano essere stati realizzati seguendo uno schema quasi identico. Il primo caso si è verificato intorno alle 6:30 presso una caffetteria-bar, dove il titolare ha scoperto, al momento dell‘apertura del locale, che ignoti erano riusciti a introdursi attraverso la forzatura e l‘apertura di una finestra. Una volta all’interno dell’esercizio, i malviventi hanno sottratto il contenuto del registratore di cassa.

L’importo esatto del bottino non è stato ancora quantificato ed è attualmente oggetto di accertamenti. Poco dopo, i Carabinieri sono stati nuovamente allertati per un secondo furto, avvenuto a breve distanza dalla caffetteria, presso la gelateria “Angolo dei Golosi“, anch’essa posizionata su via Pagliani. Anche in questo caso, i ladri hanno utilizzato lo stesso modus operandi, forzando una finestra per penetrare nel locale. All’interno, hanno preso di mira il registratore di cassa, riuscendo a prelevare una somma stimata in alcune centinaia di euro. In entrambi gli episodi, oltre alla perdita economica derivante dalla sottrazione del denaro, si registrano danni materiali agli infissi e alle strutture, la cui entità complessiva è ancora in corso di valutazione. I Carabinieri della Tenenza di Scandiano hanno immediatamente avviato le opportune indagini, procedendo nell’ambito delle direttive relative al reato di furto aggravato. Le autorità competenti stanno inoltre esaminando eventuali collegamenti tra i due eventi e raccogliendo elementi utili per individuare i responsabili.