Premiazioni Certamen Mutinense Carolinum “Francesca Meletti”, ed. 2026, la competizione promossa a livello nazionale dal Liceo Muratori-San Carlo di Modena

Si sono cimentati con testi tratti da Cicerone, Tacito, Senofonte e Polibio durante le prove che si sono svolte il 30 marzo scorso, in presenza per promuovere la cultura classica attraverso l’incontro dal vivo di studenti e docenti di tanti licei.

Sono i vincitori del Certamen Mutinense Carolinum “Francesca Meletti”, ed. 2026, la competizione promossa a livello nazionale dal Liceo Muratori-San Carlo di Modena, incentrata sulle traduzioni dal greco e dal latino con commento, che ha coinvolto 94 studenti di 15 licei di tre regioni (Lombardia, Emilia Romagna, Toscana).

I brani proposti hanno affrontato tematiche significative e attuali. Per il latino gli studenti del 4 anno hanno lavorato sul De officiis di Cicerone. In 5 l’autore proposto è stato Plinio il Giovane, con un testo dal Panegirico a Traiano. La prova di greco invece del 4 anno era tratta dallo Ierone di Senofonte. Infine, per il greco del 5 anno i partecipanti si sono cimentati con un passo delle Storie di Polibio.

Le premiazioni si sono svolte sabato 16 maggio, alle ore 10:30 nell’Aula Magna del Liceo Muratori San Carlo, alla presenza del Dirigente Scolastico dell’Istituto Luigi Vaccari, con il saluto dei rappresentanti istituzionali della Provincia, del Comune di Modena, dell’Ufficio scolastico provinciale e delle Fondazioni ed Enti che sostengono l’evento.

In palio un primo premio da 500 euro, un secondo premio da 300 euro, il terzo premio da 200 euro e alcune menzioni. La commissione esaminatrice, formata da ex-docenti e Dirigenti Scolastici dei licei cittadini, è presieduta da Renzo Tosi, già docente di Lingua e letteratura greca all’Università di Bologna.

L’iniziativa, dedicata ad una studentessa della scuola prematuramente scomparsa nel 2010, ha il sostegno della Fondazione di Modena, della Fondazione Iris Ceramica Group, del Rotary Club di Modena, della Società Dante Alighieri Comitato di Modena, della SIAC, dell’Associazione Amici del Muratori e dell’Acetaia Malagoli Daniele. Ha il patrocinio della Provincia di Modena, del Comune di Modena, della Camera di Commercio di Modena e dell’Associazione Italiana di Cultura Classica (AICC) e la collaborazione dell’USR Emilia Romagna. Saranno premiati 23 ragazzi di 10 licei: Cevolani (Cento), Zucchi (Monza), Corso (Correggio), Carducci (Viareggio), Luosi (Mirandola), Muratori San Carlo (Modena), Paradisi (Vignola) Galvani (Bologna), Romagnosi (Parma), Maria Luigia (Parma). Durante la premiazione i vincitori dialogheranno con il Professor Tosi, Presidente non solo della Commissione del Certamen, ma anche dell’AICC Nazionale, e con il Professor Andra Balbo, in rappresentanza della SIAC e Docente ordinario di Lingua e Letteratura Latina presso l’Università di Torino.