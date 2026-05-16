Novellara: ruba portafoglio e preleva 500 euro, 45enne incastrata dalle telecamere e denunciata

Una donna di 45 anni, residente nella provincia di Roma, è stata denunciata dai Carabinieri della stazione di Novellara alla Procura di Reggio Emilia, diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci, con l‘accusa di indebito utilizzo di strumenti di pagamento. L‘episodio risale a gennaio scorso, quando una donna di 74 anni, residente a Novellara, si è rivolta ai militari denunciando il furto del proprio portafoglio, avvenuto all’interno di un supermercato locale.
Secondo quanto emerso dalle indagini, la presunta responsabile avrebbe approfittato di un momento di distrazione della vittima per sottrarle il portafoglio, che conteneva anche il codice PIN custodito insieme alle carte. Con tali informazioni, la donna è riuscita a prelevare 500 euro in tre operazioni presso un ufficio postale e ha effettuato un ulteriore tentativo di prelievo presso una banca in un comune vicino. Fortunatamente, i sistemi di sicurezza hanno bloccato ulteriori transazioni illecite. L’indagine ha preso avvio immediatamente dopo la denuncia della vittima.
I Carabinieri si sono concentrati sull‘analisi dei filmati di sorveglianza prelevati dagli sportelli bancomat coinvolti e sulle informazioni raccolte attraverso il monitoraggio dei varchi stradali. Le immagini hanno fornito prove inequivocabili della presenza della 45enne durante le operazioni fraudolente. Inoltre, il sistema di riconoscimento facciale e il tracciamento del veicolo utilizzato dalla sospettata hanno confermato la sua presenza sul luogo del crimine. Grazie alle attività investigative incrociate, i militari sono riusciti a identificare la presunta autrice del reato e a raccogliere elementi sufficienti per procedere alla denuncia. Attualmente, il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari, durante la quale saranno condotti ulteriori accertamenti per definire eventuali responsabilità penali e procedere con le azioni di competenza.