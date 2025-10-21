Castelnovo Sotto: getta la droga a terra prima del controllo dei carabinieri

Si trovava a bordo della sua autovettura, quando è stato fermato in Piazza IV Novembre a Castelnovo di Sotto dai carabinieri della locale stazione, impegnati in un servizio perlustrativo e di controllo del territorio, finalizzato anche alla prevenzione e repressione dello spaccio di stupefacenti.

Il conducente, poi risultato essere un giovane di 24 anni residente nella bassa reggiana, alla vista dei militari con un gesto repentino lanciava a terra qualcosa. I carabinieri recuperavano prontamente quanto gettato dal giovane, risultati essere nr. 3 involucri di cellophane con all’interno sostanza stupefacente del tipo hashish, per un peso complessivo di circa 20 grammi.

Per questo fatto, accaduto nel pomeriggio del 15 ottobre scorso, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti i carabinieri della stazione di Castelnovo di Sotto hanno denunciato il giovane alla Procura di Reggio Emilia. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.