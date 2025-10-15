Gli abbonamenti mensili Tper su tessera “Mi Muovo” si ricaricano anche nella capillare rete delle tabaccherie PuntoLis

Tper compie un ulteriore passo del percorso di digitalizzazione dei titoli di viaggio.

Da oggi è possibile ricaricare gli abbonamenti mensili già presenti su tessera “Mi Muovo” anche attraverso l’importante circuito PuntoLis, che abbraccia tabaccherie e non solo, sia nel capoluogo, sia nei comuni più piccoli. Peculiarità di questa rete, infatti, è proprio la capillarità sul territorio.

Già partner quotidiani di piccoli e grandi acquisti e di un’ampia gamma di servizi e pagamenti, gli esercizi abilitati PuntoLis diventano ora anche il luogo in cui poter ricaricare la propria tessera del bus. Ovviamente, la possibilità di ricarica vale solamente in caso di abbonamenti già esistenti sulla tessera “Mi Muovo”.

La ricarica avviene senza alcun costo aggiuntivo.

Nel caso in cui l’utente che ricarica il proprio abbonamento a un PuntoLis intenda fruire dell’opportunità della detrazione fiscale per la spesa sostenuta, dovrà osservare l’accortezza di procedere con pagamenti tracciati e conservare la ricevuta del pagamento da utilizzare al momento della dichiarazione dei redditi.

L’accordo tra Tper e Servizi in Rete 2001 – società che fa parte del gruppo Federazione Italiana Tabaccai – completa un percorso durato mesi e rappresenta un importante allargamento dell’offerta. Tper, infatti, opera per rendere sempre più agevole l’acquisto dei propri titoli di viaggio ed oggi è quindi possibile ricaricare il proprio abbonamento personale mensile su carta “Mi Muovo” anche nei numerosi esercizi aderenti al circuito PuntoLis, una fitta rete di servizi di prossimità sul territorio.

Per consultare il punto vendita più vicino alla propria zona d’interesse tra i rivenditori aderenti all’iniziativa nella regione Emilia-Romagna è attiva la pagina web: http://serviziweb.tabaccai.it/tper.

Per la sottoscrizione di nuovi abbonamenti rimangono, invece, disponibili i canali di sempre: i Punti Tper e l’acquisto online. Si ricorda, a questo proposito, che acquistando un abbonamento mensile online si viaggia da subito con la ricevuta di acquisto, anche in attesa che la tessera arrivi a casa tramite postalizzazione.