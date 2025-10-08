Lavori di manutenzione sulla linea ferroviaria convenzionale Bologna – Piacenza

Dalle 22.30 di venerdì 10 alle 5.30 di lunedì 13 ottobre Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) effettuerà lavori di manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria sulla linea convenzionale Bologna – Piacenza.

L’intervento consiste nell’impermeabilizzazione di un ponte ferroviario sul torrente Samoggia e nel rinnovo di alcuni deviatoi nella stazione di Castelfranco Emilia.

I cantieri, che vedranno impegnati oltre 80 persone, fra tecnici e operai di RFI e delle imprese appaltatrici, saranno operativi fra Bologna e Modena e comporteranno la sospensione della circolazione ferroviaria in quella tratta.

Per l’impermeabilizzazione del ponte sarà infatti necessaria la temporanea rimozione dei binari e della massicciata, al fine di consentire la posa sull’impalcato di una speciale guaina in gomma e la realizzazione del relativo sistema di smaltimento delle acque. Nella stazione di Castelfranco Emilia verranno invece sostituiti alcuni deviatoi, necessari per consentire l’ingresso e l’uscita dei treni. Il rinnovo periodico dei deviatori sulla rete è funzionale a garantire l’affidabilità dell’infrastruttura.

L’investimento complessivo di RFI è di 1 milione e 840 mila euro.

TRENITALIA, TRENITALIA TPER, LINEA CONVENZIONALE BOLOGNA – PIACENZA: MODIFICHE AL SERVIZIO

· sabato 11 e domenica 12 ottobre

Dalle 22.30 di venerdì 11 alle 5.30 di lunedì 13 ottobre il servizio di Trenitalia e Trenitalia Tper sulla linea convenzionale Bologna – Piacenza subirà alcune modifiche.

I provvedimenti sono necessari per consentire al gestore dell’infrastruttura di effettuare interventi di manutenzione straordinaria, che richiedono la sospensione della circolazione ferroviaria fra Bologna e Modena.

Nel dettaglio:

Treni del Regionale: previste modifiche di orario, variazioni di percorso e cancellazioni. Fra le stazioni di Bologna e Modena sarà attivo un servizio con bus;

Treni Intercity delle relazioni Milano – Bologna/Pescara/Bari/Lecce e Intercity Notte delle relazioni Milano – Lecce e Torino – Salerno/Lecce seguiranno il percorso via Brescia-Verona-Bologna senza fermate intermedie fra Bologna e Milano e con modifiche di orario. Inoltre, i treni Intercity Notte e il treno IC 1526 subiranno variazioni anche il 10 ottobre.

Treni Eurocity/Euronight delle relazioni Zurich – Bologna e Wien/München – Milano: seguiranno il percorso via Brescia-Verona-Bologna senza fermate intermedie fra Bologna e Milano;

Treni Frecciarossa della relazione Milano-Ancona-Pescara-Bari-Lecce-Taranto e Milano-Bologna-Roma via Emilia seguiranno il percorso via Alta Velocità tra Bologna e Piacenza, non fermeranno a Modena e Reggio Emilia Storica ed effettueranno la fermata straordinaria di Reggio Emilia AV Mediopadana. Inoltre, il collegamento Frecciarossa Roma-Mantova sarà limitato a Bologna con soppressione della tratta Bologna-Mantova.

Laddove previsto il servizio con bus, è possibile un aumento dei tempi di percorrenza in relazione anche al traffico stradale; i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e animali di grossa taglia, a eccezione dei cani guida.

Si invitano tutti i clienti a consultare i vari canali di informazione e di acquisto di Trenitalia, che sono costantemente aggiornati, nonché le comunicazioni informative sulle variazioni del servizio veicolate tramite mail o SMS.

Informazioni di dettaglio disponibili su www.trenitalia.com, www.trenitaliatper.it e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia e canale Telegram Trenitalia Tper Informa. Per maggiori informazioni, attivo il call center gratuito al numero 800 89 20 21.