Giovedì 9 ottobre iniziativa Lapam Confartigianato su educazione finanziaria investimenti

Dopo il primo appuntamento dedicato alla pensione, Lapam Confartigianato propone il secondo incontro insieme ai consulenti di EFC dedicato al panorama degli investimenti. Crypto, azioni, ETF, obbligazioni, strumenti assicurativi, trading. Il mondo degli investimenti è vasto e, spesso, poco chiaro per i non addetti ai lavori.

È per questo motivo che Lapam Confartigianato ha deciso di organizzare un evento pubblico e gratuito per parlare del mondo degli investimenti.

L’appuntamento è per giovedì 9 ottobre, a partire dalle ore 17, presso la sede centrale Lapam Confartigianato in via Emilia Ovest 775 a Modena.

Relatori dell’incontro saranno i consulenti di EFC, Educazione Finanziaria Certificata, che accompagneranno i presenti nel mondo degli investimenti.

Capire i principali strumenti finanziari e le loro caratteristiche, imparare come iniziare a investire in modo informato, conoscere le regole base (e gli errori da evitare) per proteggere il tuo capitale: questi saranno alcuni degli argomenti trattati durante l’iniziativa.

L’appuntamento è gratuito e aperto al pubblico: per partecipare è sufficiente iscriversi tramite il sito www.lapam.eu.