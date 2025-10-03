Biblioteca comunale di Medicina: un autunno ricco di appuntamenti culturali

Prosegue la rassegna autunnale promossa dalla Biblioteca comunale, un ricco calendario di iniziative pensate per coinvolgere persone di tutte le età e offrire momenti di riflessione, scoperta e condivisione.

Gli appuntamenti, ad ingresso libero e gratuito, sono cominciati a fine settembre e si concluderanno a dicembre 2025. Sarà un autunno all’insegna della cultura e dell’inclusione, fatto di storie, incontri, letture e momenti di comunità.

Gli eventi in programma:

“Donne oltre il silenzio” Gruppo di lettura Libri Gabbiani

Un percorso di lettura condivisa dedicato all’universo femminile: voci, storie e testimonianze che aprono al dialogo su temi sociali, culturali e personali.

Gli incontri si terranno alle ore 20.45 presso la Biblioteca comunale (via Pillio 1):

Mercoledì 24 settembre “Artemisia” di Alexandra Lapierre

Mercoledì 22 ottobre “Lezioni di chimica” di Bonnie Garmus

Mercoledì 26 novembre “Sono ancora qui” di Marcelo Rubens Paiva

“Una voce, mille storie: incontri d’autrice”

Due appuntamenti imperdibili con scrittrici contemporanee che racconteranno il loro lavoro. Un viaggio tra le parole per conoscere chi, con la scrittura, dà voce ai sogni e risveglia le emozioni.

Il primo incontro si è svolto mercoledì 1 ottobre presso la Biblioteca comunale con “Il paese dei matti” di Federica Iacobelli.

Secondo incontro si terrà martedì 2 dicembre alle ore 20.45 presso il Magazzino Verde, via dell’Osservanza. Il gruppo laboratorio Icaro dialogherà con Morena Pedriali Errani, autrice del libro “Il cielo sopra Gaza non ha colori”.

“Letture a piccoli passi” – A cura delle volontarie Nati per Leggere

Letture ad alta voce dedicate alle bambine e ai bambini in età prescolare e ai loro genitori. Un tempo prezioso per avvicinarsi insieme ai libri fin dai primi anni di vita, sostenuto dalla passione e dall’esperienza delle volontarie del progetto Nati per Leggere.

Gli incontri si terranno presso la Biblioteca comunale (via Pillio 1):

Mercoledì 15 ottobre ore 17 – 17.45 dai 6 ai 36 mesi; ore 18 – 18.45 dai 3 ai 6 anni.

Sabato 25 ottobre ore 10 – 10.45 dai 6 ai 36 mesi; ore 11 – 11.45 dai 3 ai 6 anni.

Mercoledì 12 novembre ore 17 – 17.45 dai 6 ai 36 mesi; ore 18 – 18.45 dai 3 ai 6 anni.

Sabato 22 novembre ore 10 – 10.45 dai 6 ai 36 mesi; ore 11 – 11.45 dai 3 ai 6 anni.

Mercoledì 10 dicembre ore 17 – 17.45 dai 6 ai 36 mesi; ore 18 – 18.45 dai 3 ai 6 anni.

“I giovedì all’ora del tè” Medicina racconta: tesi di laurea che danno voce alla città

Un ciclo di incontri per scoprire la città attraverso lo sguardo dei giovani laureati. Le loro tesi diventano strumento di narrazione, memoria e conoscenza, in un dialogo tra saperi accademici e vissuto locale, accompagnati da una tazza di tè.

Gli incontri si terranno alle ore 18 presso la Sala Auditorium (via Pillio 1):

Giovedì 9 ottobre “Shifting landscape” di Lara Cattani.

Pratiche agricole vernacolari nella bassa pianura padana: progetto per un archivio del territorio. Tesi di laurea in Architettura e Composizione Architettonica del corso in Ingegneria e Architettura dell’Università di Bologna.

Giovedì 20 novembre “Ricucire lungo i bordi” di Elena Rambaldi.

Ipotesi per la rigenerazione di un’area limitrofa all’asse urbano di via Fava a Medicina (BO). Tesi di laurea in Progettazione Architettonica del corso in Ingegneria Edile dell’Università di Bologna.

Giovedì 11 dicembre “Elia Vannini: compositore carmelitano tra sei e settecento” di Marianna Pancaldi. Contesto storico, la biografia e le opere musicali di Elia Vannini, organista originario di Medicina e poi maestro di cappella a Ravenna. Tesi di laurea in discipline delle arti, della musica e dello spettacolo dell’Università di Firenze.

Per informazioni e prenotazioni: Biblioteca comunale e Servizi Culturali tel. 0516979209