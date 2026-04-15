‘Feste’, la favola senza parole di Familie Flöz in scena il 20 aprile al Teatro Duse di Bologna

La ricerca della felicità individuale è al centro di ‘Feste’, la favola senza parole firmata dall’iconica compagnia berlinese Familie Flöz, che lunedì 20 aprile (ore 21) andrà in scena al Teatro Duse di Bologna.

In una poetica miscela di tragedia e slapstick, magia e dramma si fondono in questa storia ambientata in una maestosa villa sul mare, dove tutto è pronto per una festa di matrimonio. Dietro alla villa, però, si nasconde un cortile, sporco e caotico, dove il personale lavora senza sosta per cucinare, preparare, sorvegliare, pulire, riordinare. Dal custode al cuoco, dalla donna delle pulizie al direttore, tutti si prodigano per rendere la festa nella casa padronale un’esperienza indimenticabile. All’ombra della villa, la servitù cerca di assicurarsi il proprio posto nel rigido ordine gerarchico. Condannati a passare una vita in secondo piano, questi personaggi lottano per la dignità e per il rispetto dei forti e dei ricchi.

Quando una donna incinta, con un pesante zaino sulle spalle, fa la sua apparizione nel cortile in cerca di rifugio, l’ordine delle cose viene lentamente ma inesorabilmente scardinato. In cambio di protezione e dello stretto necessario, la donna offre discretamente il suo aiuto. Come per magia, la sconosciuta tesse una fitta rete di relazioni, la vita dei residenti e del personale inizia a cambiare in modo impercettibile. La rigidità lascia il posto alla flessibilità, i desideri irrealizzabili vengono esauditi e gli attacchi di panico vengono placati dalla forza della nuova vita. Mentre il matrimonio viene celebrato nella villa tra feste e danze, la celebrazione della vita avviene nel cortile, con tutti i suoi abissi e le sue contraddizioni.

Servendosi di mezzi che vengono prima del linguaggio parlato, Familie Flöz fa teatro generando un conflitto che si manifesta prima di tutto nel corpo. Il conflitto corporeo diventa così l’origine di ogni situazione drammatica.

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