LILT e CONI incontrano gli studenti dell’Istituto B. Ferrarini di Sasso Marconi

LILT promuove importanti iniziative dedicate alla sensibilizzazione, all’educazione alimentare, alla promozione dell’attività sportiva e dei corretti stili di vita.

La giornata di sensibilizzazione per gli studenti dell’Istituto B. Ferrarini di Sasso Marconi è organizzata in collaborazione col CONI Comitato Regionale Emilia-Romagna e con i LIONS CLUB BOLOGNA IRNERIO e BOLOGNA GUGLIELMO MARCONI, nonché patrocinata dal Comune di Sasso Marconi.

Il prof. Francesco Rivelli, presidente emerito di LILT Bologna, dialogherà con gli studenti sull’importanza della prevenzione. Gli altri relatori saranno Furio VERONESI – Delegato Provinciale CONI Bologna, la Prof. ssa LAURA BARRA – DIRIGENTE SCOLASTICO, la Prof.ssa ANNA MARIA BALDUCCI – Responsabile della Sede, la Prof.ssa ADRIANA LOCASCIO.

La prevenzione parte anche da qui: dai giovani, dall’educazione e dalle scelte quotidiane.

MERCOLEDI’ 15 APRILE 2026 DALLE 10.00 ALLE 12.00

ISTITUTO PROFESSIONALE AGRO AMBIENTALE “B.FERRARINI”

Sede Aggregata dell’IIS “A.Serpieri” di Bologna

SEDE INCONTRO – Cinema Teatro Sasso Marconi (P.zza Martiri della Liberazione, 5) SASSO MARCONI (BO)

RELATORI:

Prof. ssa LAURA BARRA – DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Francesco RIVELLI – Presidente Emerito L.I.L.T. Bologna

Furio VERONESI – Delegato Provinciale CONI Bologna

Prof.ssa ANNA MARIA BALDUCCI – Responsabile della Sede

Prof.ssa ADRIANA LOCASCIO