La nuotatrice olimpica Simona Quadarella nel Distretto Ceramico per promuovere i sani valori dello sport tra i ragazzi

La campionessa olimpionica di nuoto Simona Quadarella sarà accolta nel Distretto Ceramico domenica 19 e lunedì 20 aprile, come ospite d’onore in diverse iniziative che la vedranno promuovere i sani valori dello sport rivolgendosi ai bambini e ai ragazzi del territorio. La visita è stata organizzata dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Sassuolo nell’ambito degli eventi legati al progetto ‘Modena Capitale Italiana del Volontariato 2026’, che coinvolge diversi Comuni della nostra provincia.

“Abbiamo fortemente voluto questo invito perché crediamo che figure come Simona Quadarella rappresentino un modello concreto e credibile per le nuove generazioni. In un contesto come quello di Modena Capitale del Volontariato, è fondamentale costruire occasioni che uniscano sport, educazione e impegno civico. Per la Croce Rossa questo significa rafforzare il proprio ruolo nella comunità e generare valore duraturo sul territorio.”

Samuele Ciccarelli, Croce Rossa Italiana – Comitato di Sassuolo

L’atleta – già Medaglia di Bronzo alle Olimpiadi di Tokyo negli 800 metri stile libero e 18 medaglie vinte (di cui 11 ori) tra Campionati Europei e Mondiali – farà da madrina domenica mattina alle ore 9.00 al IV° Memorial ‘Orestina Zazzarini’, trofeo interregionale di nuoto (categorie esordienti A e B) che si terrà presso la Piscina comunale di Sassuolo, in ricordo della dirigente CONI e allenatrice del Nuoto Club Sassuolo scomparsa nel 2022.

Simona Quadarella sarà poi accolta a Maranello alle ore 10.30, presso il Centro Nuoto del Parco dello Sport, dove incontrerà gli atleti e gli istruttori della Polisportiva Polivalente Maranello. In tarda mattinata la campionessa visiterà il Museo Ferrari di Maranello e nel primo pomeriggio, alle ore 15.00, incontrerà i cittadini presso lo stand della Croce Rossa in Piazza Libertà, in occasione della Festa di Primavera.

Successivamente la nuotatrice visiterà Palazzo Ducale a Sassuolo, per poi tornare presso la Piscina di Via Nievo in occasione delle premiazioni del Memorial Zazzarini.

Lunedì mattina, alle ore 8.30, l’atleta sarà invece ospite a Fiorano Modenese presso la scuola primaria Guidotti di Spezzano, dove incontrerà gli alunni e racconterà la propria esperienza sportiva e di vita, con l’obiettivo di stimolarli a fare sport e di trasmetterne i principi fondamentali: lealtà, rispetto dell’avversario ed inclusione.

Ogni iniziativa vedrà anche la partecipazione degli amministratori dei rispettivi Comuni, pronti ad accogliere Simona Quadarella e a portarle il saluto delle comunità locali.