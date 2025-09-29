lunedì, 29 Settembre 2025
Cultura Comune di Bologna, questa mattina il primo incontro con i dipendenti del nuovo Dipartimento

Questa mattina al cinema Modernissimo si è svolto, per la prima volta dopo molti anni, un incontro tra i dipendenti del neo istituito Dipartimento Cultura del Comune di Bologna. È stato un primo incontro indetto dall’Assessorato alla Cultura per condividere in maniera plenaria, con chi lavora a vario titolo al Dipartimento – Musei, Biblioteche e Settore Cultura e creatività – l’organizzazione attuale e le attività svolte dai vari uffici e settori, con una presentazione delle dirigenti Giorgia Boldrini e Veronica Ceruti. Un momento di conoscenza reciproca, volto a condividere in maniera trasparente ruoli e compiti delle tante figure che operano con competenza e passione all’interno della Cultura.

L’obiettivo è avviare un percorso di condivisione e scambio, utile a costruire un’organizzazione più efficiente e soddisfacente sia per i lavoratori che per i cittadini. Gli interventi del Sindaco, dell’Assessore alla Cultura e del Direttore Generale hanno sottolineato sia l’importanza del comparto culturale all’interno dell’Amministrazione come servizio pubblico sia lo straordinario profilo del sistema culturale bolognese. È stato anche la possibilità di dare un pieno riconoscimento alle tante figure e ruoli che operano con passione e competenza a un’idea di cultura pubblica, accessibile e gratuita, come quella voluta e attuata dal Comune di Bologna. Nella mattina, è stato anche possibile ascoltare in apertura gli interventi portati dai rappresentanti delle sigle sindacali intervenuti.

















