Lavori alla stazione ecologica di Pievepelago

Il Gruppo Hera ha programmato il rinnovo dei percorsi interni della stazione ecologica situata in via Circonvallazione a Pievepelago. I lavori di riqualificazione, finanziati nell’ambito del PNRR, prevedono in particolare la riasfaltatura del centro di raccolta, che rimarrà chiuso al pubblico da mercoledì 10 giugno per circa due settimane.

Durante il periodo di chiusura, i cittadini di Pievepelago potranno utilizzare le altre stazioni ecologiche del territorio presentando la Carta Smeraldo. I centri di raccolta del Gruppo, infatti, sono intercomunali, quindi i cittadini possono scegliere a quale rivolgersi senza necessariamente dover optare per quello del comune di residenza. Chi non fosse ancora in possesso della tessera può ritirarla allo sportello Hera in piazza Vittorio Emanuele 16 (presso il municipio), il lunedì e il sabato dalle 8.30 alle 12.30.

Si ricorda che nei centri di raccolta possono essere portati tutti quei rifiuti urbani che per tipologia, dimensioni e peso non possono essere conferiti attraverso la raccolta stradale e domiciliare. Integrano quindi il servizio ordinario e rappresentano l’opzione ambientale più sostenibile: i materiali qui conferiti, infatti, sono avviati prevalentemente a riciclo. A tal proposito si ricorda che la multiutility mette gratuitamente a disposizione delle utenze domestiche il servizio di ritiro rifiuti ingombranti a domicilio: basta prendere un appuntamento tramite l’app Il Rifiutologo oppure telefonare al numero verde 800 999 500.