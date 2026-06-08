A Vetto una nuova Panda per i servizi sociali: la Croce Verde rafforza il sostegno alle fasce più fragili della comunità

È stata inaugurata domenica mattina la nuova Fiat Panda destinata ai servizi sociali nel territorio di Vetto, entrata a far parte della dotazione della Croce Verde di Castelnovo Monti e Vetto grazie alla generosa donazione di Renato Bertoni e della compianta moglie Norina.

L’inaugurazione si è svolta alla presenza di volontari, il vicesindaco di Vetto Aronne Ruffini, cittadini e volontari della Pubblica assistenza, oltre allo stesso Bertoni, in un momento particolarmente significativo per l’associazione e per l’intera comunità locale.

Il nuovo veicolo sarà impiegato per attività di accompagnamento e sostegno alle persone più fragili, contribuendo a garantire servizi essenziali e una presenza sempre più capillare sul territorio.

“Questa donazione rappresenta molto più dell’arrivo di un nuovo mezzo – sottolinea il presidente della Pubblica assistenza Iacopo Fiorentini –. Significa poter essere ancora più vicini alle persone che vivono situazioni di fragilità, agli anziani, a chi ha difficoltà negli spostamenti e a tutti coloro che ogni giorno si affidano ai nostri servizi. In territori come i nostri, dove le distanze possono diventare un ostacolo, avere a disposizione strumenti adeguati è fondamentale per garantire inclusione, assistenza e qualità della vita”.

La Croce Verde ha voluto esprimere un sentito ringraziamento a Renato Bertoni per il gesto di grande generosità compiuto anche in memoria della moglie Norina, un contributo che lascia un segno concreto e duraturo a beneficio dell’intera comunità.

“A nome dell’associazione e delle persone che potranno beneficiare di questo servizio – aggiunge Fiorentini – desidero rivolgere a Renato la nostra più profonda gratitudine. Ringrazio anche il nostro volontario Rossel Ferrari che ha agevolato le pratiche per la donazione. La solidarietà di cittadini come lui permette al volontariato di continuare a svolgere un ruolo fondamentale nel tessuto sociale delle nostre comunità. Ogni mezzo che entra a far parte della Croce Verde non è soltanto un veicolo: è uno strumento di vicinanza, attenzione e cura verso chi ha più bisogno. Ringrazio poi, come sempre, tutti i volontari che quotidianamente mettono a disposizione tempo e competenze per garantire i servizi alla popolazione, in questo caso specifico capitanati da Sandro Pellizzola, punto di riferimento per la zona di Vetto, così come le autorità e i cittadini che hanno partecipato all’inaugurazione condividendo un momento che testimonia ancora una volta il valore della solidarietà e dell’impegno collettivo”.