All’insegna della partecipazione inaugurata la nuova piscina di Castenaso

L’idea di dotare Castenaso di un impianto natatorio prende forma nel 2013 grazie a una proposta della società Rari Nantes Castenaso, che oggi ne è anche proprietaria. Un percorso lungo, che ha saputo coniugare visione imprenditoriale e attenzione pubblica, reso possibile grazie alla collaborazione tra soggetti privati e amministrazione comunale. Il progetto ha attraversato ostacoli complessi ma è arrivato al traguardo anche grazie al lavoro di squadra.

“Inauguriamo molto più di una piscina — commenta il Sindaco Carlo Gubellini — apriamo uno spazio pensato per le persone, per il benessere e la socialità. È un progetto che abbiamo voluto con determinazione e che rispecchia il nostro modo di amministrare: visione, concretezza e capacità di costruire alleanze solide tra pubblico e privato. Un investimento sul futuro, che sarà punto di riferimento per famiglie, giovani, scuole e associazioni.”

A fianco del Sindaco e della Giunta comunale, anche l’europarlamentare Stefano Bonaccini, che ha voluto sottolineare l’importanza dello sport nella formazione delle giovani generazioni, sia per i valori che lo sport trasmette sia per i benefici sulla salute. Irene Priolo plaude al successo della collaborazione tra pubblico e privato che insieme portano ricchezza per la comunità. Dello stesso tenore l’intervento di Paolo Crescimbeni, delegato allo sport per la Città metropolitana di Bologna. Roberto Dalle Nogare, presidente di Rari Nantes Castenaso ha presentato gli ospiti sportivi: Davide Cassol, ex nazionale di nuoto e primatista italiano nei 100 rana e 100 misti, Ekaterina Vasilyeva, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Sydney 2000 con la nazionale russa di pallanuoto, Adrian Muntean, campione mondiale master di pallanuoto, e Filippo Gori, oro agli europei U16. Saranno presenti, inoltre, le delegazioni delle squadre maschili e femminili di pallanuoto della Rari Nantes Bologna.

L’impianto è composto da una vasca coperta da 25 metri a 6 corsie e accoglierà corsi per tutte le fasce d’età: nuoto per bambine e bambini, adulti, acquagym, nuoto libero, attività in gravidanza e in età prescolare, oltre a percorsi preagonistici. I residenti del Comune di Castenaso avranno accesso a uno sconto del 10% su tutte le attività grazie alla Castenaso Card, richiedibile compilando un modulo disponibile online e consegnandolo direttamente in piscina al momento dell’iscrizione.