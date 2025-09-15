Sabato l’inaugurazione della nuova piscina di Castenaso

Sabato 20 settembre alle ore 17 sarà inaugurata la nuova piscina di Castenaso, in via Marano 1/B: una struttura moderna, sostenibile e funzionale, che rappresenta uno dei principali investimenti in infrastrutture sociali e sportive del territorio negli ultimi anni.

L’idea di dotare Castenaso di un impianto natatorio prende forma nel 2013 grazie a una proposta della società Rari Nantes Castenaso, che oggi ne è anche proprietaria. Un percorso lungo, che ha saputo coniugare visione imprenditoriale e attenzione pubblica, reso possibile grazie alla collaborazione tra soggetti privati e amministrazione comunale. Il progetto ha attraversato ostacoli complessi – dalla pandemia al caro materiali – ma è arrivato al traguardo anche grazie al lavoro di squadra. In particolare, l’Assessore alle Opere Pubbliche e Urbanistica Sergio Monti ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento all’Ufficio Tecnico comunale per la professionalità e l’impegno dimostrati nella realizzazione delle opere di urbanizzazione necessarie all’apertura dell’impianto.

“Inauguriamo molto più di una piscina — commenta il Sindaco Carlo Gubellini — apriamo uno spazio pensato per le persone, per il benessere e la socialità. È un progetto che abbiamo voluto con determinazione e che rispecchia il nostro modo di amministrare: visione, concretezza e capacità di costruire alleanze solide tra pubblico e privato. Un investimento sul futuro, che sarà punto di riferimento per famiglie, giovani, scuole e associazioni.”

Alla cerimonia di inaugurazione saranno presenti, insieme al Sindaco e alla Giunta comunale, anche Stefano Bonaccini, europarlamentare, Roberta Li Calzi, assessora allo sport e al bilancio del Comune di Bologna, Paolo Crescimbeni, delegato allo sport per la Città metropolitana di Bologna, e Roberto Dalle Nogare, presidente di Rari Nantes Castenaso. Parteciperanno anche ospiti sportivi di grande rilievo: Davide Cassol, ex nazionale di nuoto e primatista italiano nei 100 rana e 100 misti, Ekaterina Vasilyeva, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Sydney 2000 con la nazionale russa di pallanuoto, Adrian Muntean, campione mondiale master di pallanuoto, e Filippo Gori, oro agli europei U16. Saranno presenti, inoltre, le delegazioni delle squadre maschili e femminili di pallanuoto della Rari Nantes Bologna.

L’impianto è composto da una vasca coperta da 25 metri a 6 corsie e accoglierà corsi per tutte le fasce d’età: nuoto per bambine e bambini, adulti, acquagym, nuoto libero, attività in gravidanza e in età prescolare, oltre a percorsi preagonistici. I residenti del Comune di Castenaso avranno accesso a uno sconto del 10% su tutte le attività grazie alla Castenaso Card, richiedibile compilando un modulo disponibile online e consegnandolo direttamente in piscina al momento dell’iscrizione.

Al termine della cerimonia, la piscina sarà eccezionalmente aperta al pubblico con ingresso a prezzo ridotto per il nuoto libero fino alle ore 22.00, e nuovamente accessibile nella giornata di domenica 21 settembre, a partire dalle ore 10.00 fino alle ore 22.00, sempre a tariffa ridotta, in occasione della Festa dell’Uva.

Dal giorno dopo sarà possibile frequentare la piscina per il nuoto libero, mentre i corsi inizieranno regolarmente dal 6 ottobre.

Le iscrizioni sono già aperte e continuano presso la piscina, dal lunedì al venerdì dalle ore 16.00 alle ore 19.30.