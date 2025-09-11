A fuoco una casetta adibita a ricovero biciclette in via Garonna a Reggio Emilia

Per cause che non sono state appurate, oggi intorno alle 15.30 un incendio ha interessato una casetta adibita a ricovero di biciclette e arredamento da giardino, in via Garonna a Reggio Emilia. Le fiamme sono state domate dai Vigili del fuoco, intervenuti con due squadre. Sul posto anche i carabinieri di Reggio Emilia.