I carabinieri del nucleo radiomobile di Bologna arrestano un 39enne per tentata rapina aggravata

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno tratto in arresto un uomo di 39 anni, cittadino libico senza fissa dimora, con l’accusa di tentata rapina aggravata. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di giovedì 16 aprile 2026, quando un segnale d’allarme antirapina è stato inviato dal supermercato Conad di via Guglielmo Oberdan alla Centrale Operativa dei Carabinieri di Bologna. Una volta giunti sul posto, i militari hanno appreso che un cliente aveva aggredito un addetto alla sicurezza, un italiano di 34 anni, per poi darsi alla fuga nei quartieri adiacenti.

Il sospettato è stato rintracciato poco dopo nei dintorni e identificato come il 39enne. Dalle indagini emerge che l’uomo aveva aggredito l’addetto alla sicurezza nel tentativo di assicurarsi la fuga, benché senza portare via nulla. Durante la colluttazione, infatti, aveva perso la refurtiva: alcune barrette di cioccolato. Gli oggetti sottratti, successivamente recuperati dai Carabinieri, sono stati restituiti al supermercato. Il soggetto è stato quindi arrestato e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, condotto in Tribunale per l‘udienza di convalida dell’arresto e il contestuale giudizio direttissimo.