San Giorgio: Sassuolo si ritrova in piazza tra storia, gioco e comunità

“San Giorgio è il nostro patrono da secoli. Quest’anno vogliamo celebrarlo come merita: con la Santa Messa al mattino e poi tutti in piazza, per una giornata di festa pensata per le famiglie e per ritrovarsi insieme”.

Con queste parole il Sindaco di Sassuolo, Matteo Mesini, saluta la festa del Patrono, invitando tutta la cittadinanza alla Santa Messa delle ore 9.30 che aprirà ufficialmente i festeggiamenti.

Quest’anno il Comune ha scelto di mettere le famiglie al centro del programma. Con le scuole chiuse per la festività, la sfida era offrire un’alternativa di qualità ai ragazzi che passeranno la giornata in città: grazie alla collaborazione di Sassuololtre è nato il programma “San Giorgio da vivere per i più piccoli”.

“Vogliamo che i nostri ragazzi vivano Sassuolo come uno spazio di scoperta — spiega l’Assessore alla Cultura ed al Centro Storico Federico Ferrari — trasformando piazza Garibaldi in un grande laboratorio a cielo aperto dove la storia e il gioco si fondono.”

Il cuore dei festeggiamenti sarà proprio il salotto della città. Giovedì 23 aprile, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, piazza Garibaldi ospiterà laboratori didattici, una postazione di truccabimbi e — in omaggio alla tradizione cavalleresca legata al Santo — postazioni di tiro con l’arco e scherma storica, discipline che richiamano le antiche corti e il coraggio del cavaliere Giorgio.

Per chi preferisce l’avventura dinamica non mancheranno la caccia al tesoro tra gli scorci del centro e la riscoperta dei giochi tradizionali, quelli “di una volta” che ancora sanno sorprendere i più giovani. Per i genitori in cerca di un ricordo speciale, sarà allestito un set fotografico con editing istantaneo, perfetto per catturare i sorrisi della giornata.

Un primo passo per dare a San Giorgio il posto che merita — e per ritrovarsi, semplicemente, in piazza.