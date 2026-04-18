Cadelbosco Sopra: aggredito fuori dall’azienda dopo un dissidio sul lavoro, denunciati due giovani

Stando alla ricostruzione effettuata dai militari, l’ep is o dio s arebbe inizi ato in mattinata, quando un responsabile di reparto h a chi e s to a un dipendente di sollecitare un collega affinché svolgesse alcune mansioni di pulizia. La richi est a , per ò, è s t a ta m a l a cc o lt a da l l a pe r s o n a i n te re s s a ta, provocando una discussione a cce s a . L a s it u a zi o ne è stata momentaneamente placata grazie all’intervento del responsabile di reparto e di altri colleghi . Tu t tav i a , le t ens i on i so no pro s egu i t e al t erm i ne d e ll’or ari o l a vor at i v o. Intorno alle 17:15, n e l l’a re a p arch e ggi o a d i a cente a l l’ a zien da , la vittima — regolarmente impiegat a nella ditta — è s t a ta avv i ci n a ta d a due connazionali : il collega con cui aveva av u t o la discussione e un cugino di quest ’ ultimo, anch ’ egli dipendente della s t e ss a azienda. I due uomini lo avrebbero aggredito , colpendolo ripetutamente con schiaffi e pugni al capo. Solo grazie all’intervento di alcuni passanti, che hanno subito avvisato i C a r ab i ni er i, gli ass a l i t or i si sono d at i alla fuga. All’arrivo sul posto, i militari h an n o raccolto le prime test i mo n i a n z e e i d e n t i f i c ato la vittima . Qu e st’u lt i m a è s t at a trasportata all ’O s ped a le di Guastalla, dove i l per s o na le s an ita rio h a di ag nost icato una contusione del capo con una prognosi di t re giorni. A seguito d ella denuncia s p o rta dalla vittima, l e au t o ri tà h an n o av v i ato le i nd a g ini . L e dichiarazioni c on c ord a n t i dei testimoni e i r ili e v i effettuati sul posto hanno perm e ss o di ricostruire i fatti e raccogliere elementi a car i c o dei due in dagat i . P e r questi motivi, i due giovani sono stati denunciati alla Procura reggiana con l’accusa di lesioni aggravate e minacce.