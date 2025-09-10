mercoledì, 10 Settembre 2025
Molesta la dipendente di una pizzeria e minaccia il titolare con un coltello: denunciato a Reggio Emilia

Attimi di tensione nella notte tra sabato e domenica in una pizzeria di Reggio Emilia, dove un uomo, dopo aver molestato una dipendente, ha minacciato con un coltellino il titolare del locale che lo aveva invitato ad allontanarsi. L’episodio si è verificato poco dopo la mezzanotte del 7 settembre. Alla richiesta di intervento pervenuta al 112, i Carabinieri della Sezione Radiomobile sono immediatamente giunti sul posto, rintracciando l’uomo poco distante: il soggetto, un cittadino tunisino di 41 anni residente in città, è stato trovato steso a terra in evidente stato di ubriachezza, con ancora in mano il coltellino utilizzato per minacciare. Disarmato e messo in sicurezza, l’uomo è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118.

Si è quindi ricostruito che l’uomo in precedenza aveva molestato una dipendente della pizzeria e alla richiesta del titolare di uscire dal locale, lo aveva minacciato con un coltellino. Avendo i carabinieri acquisito elementi di presunta responsabilità a carico del 41enne i carabinieri lo hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia. Il coltellino lungo complessivamente 9 cm è stato sequestrato.

Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine di consentire le valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

 

















