A Cognento arriva MU.SP, Muri Sportivi: la palestra si trasforma in un campo di gioco disegnato

Un muro che educa. Uno spazio che ispira. Con MU.SP – Muri Sportivi, la palestra scolastica della scuola elementare San Geminiano di Cognento si trasforma in un campo di gioco disegnato, accessibile e permanente.

Non è solo arte: è educazione, sport e comunità.

Grazie all’idea di Barbara Fontanesi, fondatrice di Fuori Campo 11 e all’arte di Simone Ferrarini, fondatore di Collettivo FX, i muri diventano strumenti attivi per insegnare, giocare e crescere insieme.

A Cognento nasce un lascito educativo per bambini, insegnanti e famiglie.

Perché ogni spazio può diventare occasione di movimento, relazione e bellezza.

Il progetto artistico MU.SP Muri Sportivi, prevede la possibilità di ideare un vero e proprio percorso educativo disegnato sui muri di palestre, scuole o altri luoghi della città ritenuti educanti. Nello specifico del progetto i muri della palestra scolastica (di una scuola o di un oratorio) diventeranno un impianto di gioco per la formazione di base di tutti gli sport che verranno praticati in palestra, oltre ad essere un dispositivo di gioco – proprio come si faceva un tempo – a disposizione di tutti i bambini ed insegnati della scuola.

L’iniziativa può essere estesa a tutte le realtà sportive del territorio interessate.

L’iniziativa è patrocinata dal comune di Modena e dalla polisportiva Cognentese.