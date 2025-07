Conto alla rovescia per la Fiera di San Lazzaro: giovedì 31 luglio parte la 193esima edizione

Vanno avanti a tutti spiano i preparativi per la Fiera di San Lazzaro giunta quest’anno alla 193esima edizione: giovedì 31 luglio alle 19.30 si alzerà ufficialmente il sipario con il taglio del nastro in Piazza Bracci affidato alla Sindaca Marilena Pillati che darà il via a quattro giorni di divertimento (fino a domenica 3 agosto) pensato per tutte le età tra concerti, visite guidate, street food e la valorizzazione dei prodotti del territorio.

Il primo appuntamento in programma è fissato alle 18 al Parco della Resistenza con l’apertura degli stand dello street food del festival “ResiDance” e a seguire il concerto del rapper Inoki che, con lo spettacolo “The Jazzness”, rileggerà in una chiave inedita il suo repertorio musicale. Alle 21 all’interno della Corte comunale (ingresso da via Emilia 92) andrà in scena “Fra la via Emilia e il West”, un omaggio a Francesco Guccini di Gloria Turrini con la partecipazione straordinaria di Juan Carlos “Flaco” Biondini, storico chitarrista del maestro di Pavana. Allo stesso orario al centro sociale Malpensa (via Jussi 33) si esibirà il Gruppo Ocarinistico Budriese che, con il concerto “Note di terracotta”, proporrà un vasto repertorio musicale, dalla musica classica alle colonne sonore, senza tralasciare la musica popolare emiliana. Alle 22.15 sul palco principale di Piazza Bracci si esibiranno invece i Lovesick – Full Band che, dopo due tour negli Stati Uniti e la nomination agli Ameripolitan Awards di Austin torneranno con uno show rinnovato e ricco di energia tra country, western swing e rock’n’roll.

Sin dal tardo pomeriggio poi passeggiando per le strade del centro ci saranno tanti stand gastronomici, attrazioni per bambini, street food, artisti di strada e bancarelle con prodotti artigianali e locali a disposizione di tutti i visitatori della Fiera, oltre ai dj set che si alterneranno in Piazza Bracci. Ricco anche il programma di “Fiera Off” che partirà già alla mattina di giovedì 31 luglio con una visita guidata alle cantine Vecchia Romagna (9.30, 11, 14.30), alle 17 con “Fiori da raccogliere, storie da intrecciare” a cura di Agriverde, il festival “Danzare in natura” alle 18.30 con ritrovo al parcheggio La Palazza in via Benassi 77, mentre alle 20 presso l’Azienda agricola Bonazza (via del Pozzo 2) ci sarà una degustazione dell’olio IGP Colli di Bologna.

Il programma completo della Fiera e la mappa con tutti i luoghi e gli appuntamenti dal 31 luglio al 3 agosto sono disponibili sul sito www.fieradisanlazzaro.it