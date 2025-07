“Calici di Stelle” torna a Castelvetro. Venerdì 1 agosto si degusta vino sotto la volta celeste

“Calici di Stelle”, la popolare manifestazione nazionale promossa dal Movimento Turismo del Vino e organizzata localmente dal Comune di Castelvetro e dal Consorzio Castelvetro VITA, quest’anno giunta alla sua 22a edizione, è in programma a Castelvetro venerdì 1 agosto.

Dalle ore 19 alle 24, nel centro storico di Castelvetro vino, prodotti tipici e musica, con eccellenze vitivinicole, street food e intrattenimenti musicali, oltre all’osservazione guidata degli astri e della volta celeste (vedi il programma dettagliato).

Durante la serata, le cantine locali offriranno degustazioni di vini d’eccellenza come, in particolare, il Lambrusco Grasparossa di Castelvetro, arricchite dalla raffinata esperienza del banco sommelier.

Roberto Giovini, vicesindaco e assessore al Turismo del Comune di Castelvetro dichiara che «Sono numerose le iniziative che ci hanno accompagnato questa estate nell’ambito della rassegna “Le notti del vino” e oggi presentiamo l’evento estivo per eccellenza sotto le stelle. Tutte iniziative rivolte al turismo del vino che ci accompagneranno fino alla Sagra del Lambrusco Grasparossa a settembre. Tutte iniziative volte a sostenere le aziende vitivinicole e le attività commerciali e turistiche del nostro territorio. Per il 1° agosto invitiamo tutti gli appassionati del buon cibo e delle “bollicine” a visitare il nostro borgo in un’atmosfera suggestiva che auspichiamo ricca di emozioni “dal cielo”».

Alberto Pezzuoli, presidente del Consorzio Castelvetro di Modena VITA sottolinea che «l’obiettivo del Consorzio Castelvetro di Modena V.I.T.A. è la valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti tipici. Il Consorzio si occupa di diverse attività legate alla promozione del vino come l’evento Calici di Stelle del 1° agosto in cui 10 cantine e due banchi sommelier presenteranno il meglio delle proprie produzioni. Per offrire ai visitatori un’esperienza più completa, quest’anno Calici di Stelle ospiterà anche cantine provenienti da altri comuni del territorio. È una scelta voluta che arricchisce la manifestazione e ne amplia lo sguardo. Perché il vino non ha confini, ma crea connessioni, e valorizzare le eccellenze dei territori vicini significa rafforzare tutti».

Ma Calici di Stelle non è solo vino e cibo. Una suggestiva mostra dedicata alle stelle inviterà il pubblico a esplorare l’universo, mentre l’astrofotografo Pierluigi Giacobazzi guiderà i visitatori all’osservazione degli astri, svelando i segreti del firmamento. Ad accompagnare la serata, musica, spettacoli itineranti ed esibizioni sorprendenti. Non mancheranno momenti dedicati alla scoperta del borgo come le visite alla mostra “Fili d’oro a Palazzo” in un’elegante cornice rinascimentale, e una visita notturna a Palazzo Rangoni (su prenotazione).

Domuiziana Gianfelici, referente del Consorzio Castelvetro di Modena VITA sottolinea che «Calici di Stelle è un appuntamento che riunisce le eccellenze enogastronomiche locali in una serata di degustazioni, musica dal vivo e osservazione degli astri. Grande novità di quest’anno è l’ingresso alla manifestazione libero e gratuito. Solo chi desidererà degustare il vino e i piatti in chiave street food dovrà acquistare i kit degustazione. Massima libertà per chi vorrà abbinare il cibo alle degustazioni di vino: da quest’anno ognuno potrà scegliere il numero di coupon-cibo da acquistare in base alle pietanze proposte nei vari punti ristoro».

Novità di quest’anno: l’ingresso al borgo sarà libero con le sole degustazioni enogastronomiche a pagamento. Le casse per poter acquistare i kit degustazione saranno posizionate in tutto il centro storico.