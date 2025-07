Cinema sotto le stelle e Note di notte al castello di Spezzano

Lunedì 28 e giovedì 31 luglio torna “Cinema sotto le stelle” nella suggestiva corte del castello di Spezzano a Fiorano Modenese.

Lunedì con il film drammatico “Fuori”, diretto da Mario Martone e interpretato da Valeria Golino, Matilda De Angelis e Elodie. La scrittrice Goliarda Sapienza è appena uscita dal carcere, dove è stata rinchiusa per aver rubato e rivenduto dei gioielli. Deve trovare un lavoro per impedire lo sfratto e cerca di tutto. Nel cassetto ha il manoscritto di “L’arte della gioia”, che sarà pubblicato solo postumo e osannato a livello internazionale. Nel tempo sospeso dopo la sua scarcerazione Goliarda trova conforto nella presenza di due ex compagne di carcere, Roberta e Barbara. Ingresso ridotto a euro 3,50 con la campagna Cinema Revolution.

Giovedì invece spazio al film d’animazione “Il robot selvaggio”, scritto e diretto da Chris Sanders. La pellicola è l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo illustrato da Peter Brown e racconta la storia di un robot soprannominata “Roz” che, dopo un incidente, approda su un’isola popolata solo da animali, con cui cerca di entrare in contatto. Per questo film è attiva anche la prevendita sulla piattaforma Vivaticket, al costo di 6,50 euro (intero) e 5 euro (ridotto per gli under 18 e gli over 65). L’ingresso è invece gratuito per bambini sotto i tre anni e per persone con disabilità certificate.

La proiezione inizia alle ore 21.30; il biglietto è acquistabile presso la biglietteria all’ingresso del ponte levatoio dalle 20.

Gli appuntamenti di “Cinema sotto le Stelle” organizzati dall’associazione Quelli del ’29, in collaborazione con il Comune di Fiorano Modenese proseguono ogni settimana con due proiezioni, il lunedì e giovedì, fino al 7 agosto 2025.

Martedì 29 luglio 2025, alle 21, invece, per la rassegna “Note di notte” tutto esaurito per lo spettacolo comico “Enciclopia” con Maria Pia Timo. I 300 posti disponibili nella corte del Castello sono andati esauriti in poco tempo.

Gli appuntamenti di “Note di notte”, proposti dall’associazione Quelli del ’29, coinvolgendo altre associazioni, in collaborazione con il Comune di Fiorano Modenese e con il sostegno di Fondazione di Modena, nell’ambito del bando “Mi Metto all’Opera 2025”, proseguono martedì 5 agosto con i Flexus in concerto e terminano venerdì 15 agosto con il tradizionale Concerto di Ferragosto, dedicato quest’anno ai Chicago, con l’ensemble di fiati dell’associazione Amici della Musica Nino Rota.

Durante gli eventi sarà disponibile al Castello anche il servizio bar gestito dai volontari di AVF (Associazione Volontari Fiorano).

In caso di maltempo gli eventi si svolgono in Sala delle Vedute (99 posti), con accesso per ordine di arrivo. Per info: castellospezzano@gmail.com o 335440372.