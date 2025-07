Sanatoria approvata in Commissione, esulta Cisl: “Incubo finito, torna la serenità”

Col voto positivo della Commissione Cultura del Senato di un emendamento del Decreto Università, si chiude la vicenda kafkiana di centinaia di educatori laureati in Unimore che rischiavano di perdere il loro lavoro, a causa di un errore per il quale non avevano alcuna colpa.

“Davvero un ottimo risultato, frutto di un ottimo lavoro di squadra. Non ci interessano le bandierine, quel che conta ora è poter dire agli educatori laureati in Unimore che il loro incubo è finito e a settembre potranno riprendere il loro lavoro con serenità e senza aver speso un euro – spiega la segreteria di Cisl Emilia Centrale –. Il nostro sindacato si era attivato fin dal primo momento insieme alle categorie della scuola e della funzione pubblica, seguendo alcuni professionisti iscritti. Lo abbiamo fatto chiedendo e ottenendo la decisa discesa in campo delle Istituzioni, a cominciare dall’assessora regionale Isabella Conti che abbiamo messo in contatto con le educatrici e che, a sua volta, è intervenuta sulla Ministra Bernini, senza dimenticare l’attenzione ai nostri quesiti che hanno dimostrato i sindaci, i consiglieri regionali e i parlamentari più proattivi del territorio. Con l’emendamento al decreto Università passato in commissione al Senato termina questa vicenda assurda, siamo orgogliosi di aver dimostrato quanto il sindacato non sia solo una parola ma un modo moderno di lavorare per risolvere i problemi”, chiosa la leadership Cisl.