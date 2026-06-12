Formigine. Agenda over 60 Benessere, sport e socialità: attività gratuite per gli over 60

L’Amministrazione comunale di Formigine rinnova il proprio impegno a favore del benessere e della socialità, confermando la centralità delle politiche dedicate alla terza età. Questa attenzione si inserisce in un percorso programmatico molto più ampio che mette al centro la relazione tra le generazioni e la qualità della vita, un cammino che vede il Comune già protagonista attraverso il progetto “Formigine Città Longeva”.

Proprio all’interno di questa cornice di servizi e valorizzazione del tempo libero, si inserisce la nuova opportunità del Soggiorno estivo dedicato agli over 70, che si terrà dal 5 al 19 settembre a Cervia e per il quale i residenti formiginesi hanno tempo fino al 22 giugno per presentare le adesioni. Per informazioni è possibile contattare l’agenzia “Cervia In per il turismo” (tel. 0544 916280). Parallelamente, viene proposta anche l’Agenda Over 60, una serie di attività ricreative e motorie appositamente pensate per la salute dei cittadini, completamente gratuite per tutti i partecipanti over 60. Proprio per promuovere al meglio queste opportunità, è stata realizzata una capillare campagna di comunicazione che ha portato alla distribuzione di 2.000 volantini informativi, di cui 1.000 dedicati all’Agenda Over 60 e 1.000 al Soggiorno estivo, presso le associazioni del territorio e i principali punti di ritrovo.

Nel dettaglio, per quanto riguarda i mesi di giugno e di settembre, è in programma “In forma al parco”, un ciclo di incontri dedicati alla ginnastica che si terranno due volte a settimana grazie alla Podistica Formiginese. Sempre sul fronte del movimento e del benessere fisico, a partire dal mese di settembre prenderà il via anche una lezione mensile di pilates organizzata dalla Podistica Sportinsieme Formigine, che andrà ad arricchire l’offerta motoria insieme alla ginnastica dolce per anziani proposta due volte al mese da S.G. Solaris. A queste si affiancano le lezioni di ballo di coppia settimanali, i pomeriggi musicali, i momenti di socializzazione e le attività intergenerazionali proposti da Danzaland. Parallelamente ai corsi sportivi, il territorio comunale offre importanti occasioni di incontro focalizzate sulla creatività e sullo scambio culturale tra diverse fasce d’età. Durante il mese di luglio, l’Associazione Magreta promuoverà specifici momenti di condivisione intergenerazionale attraverso sessioni dedicate a racconti e letture. Con la Fondazione La Locomotiva si potrà invece partecipare a laboratori di manualità fine dedicati a persone con disabilità con il prezioso supporto di volontari anziani. Inoltre, l’associazione Cose dell’altro mondo proporrà, nel periodo tra dicembre e febbraio, un progetto di alternanza scuola-lavoro che vedrà collaborare i ragazzi delle scuole superiori e i volontari tra i 25 e i 70 anni sui temi della solidarietà. Chi preferisce l’attività all’aria aperta e in compagnia potrà inoltre fare affidamento sulle camminate libere, come quelle organizzate ogni martedì e giovedì sera dal gruppo “Passi e Parole” con ritrovo in piazza Ravera, o quelle a cura dell’Associazione Magreta , o ancora partecipare ai viaggi ludici e culturali riservati ai tesserati e gestiti da Università Popolare di Formigine, Circolo La Torre e Podistica Formiginese.

Il calendario dei prossimi mesi sarà scandito anche da manifestazioni podistiche. Archiviati gli appuntamenti primaverili, la programmazione riprenderà in autunno con la Camminata della Carovana, prevista per il prossimo 18 ottobre, e si concluderà con l’evento Corri con l’Avis, che si terrà il 22 novembre. Per ricevere ulteriori informazioni e conoscere i dettagli dei vari appuntamenti è possibile contattare direttamente le associazioni coinvolte o consultare il sito del Comune di Formigine.