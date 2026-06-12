“Sport x Tutti”: al Parco XXV Aprile una giornata dedicata allo sport e alla vita all’aria aperta

Domenica 14 giugno, dalle ore 15.30 alle 18.30, al Parco XXV Aprile di Fiorano Modenese ospiterà l’iniziativa “Sport x Tutti”, un pomeriggio dedicato alla promozione dell’attività sportiva, del benessere e della partecipazione della comunità.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare lo sport come strumento di aggregazione, inclusione e crescita personale, offrendo a cittadini e famiglie l’opportunità di conoscere e sperimentare diverse discipline sportive in un contesto aperto, accessibile e coinvolgente.

Durante il pomeriggio saranno proposte attività e dimostrazioni rivolte a bambini, ragazzi e adulti, con la collaborazione di associazioni e realtà sportive del territorio. L’evento rappresenta un’occasione per promuovere stili di vita sani e favorire momenti di incontro e socializzazione all’interno di uno dei principali spazi verdi cittadini.

Al termine delle attività sarà offerto un aperitivo leggero ai partecipanti, a cura di James Park.

«Lo sport è un importante veicolo di benessere, inclusione e coesione sociale, nonché una delle più importanti e diffuse agenzie educative. Con questa iniziativa, vogliamo creare un’occasione di incontro aperta a tutti, valorizzando il ruolo delle associazioni sportive e dei luoghi pubblici come spazi di comunità, e al tempo stesso consentendo ai nostri ragazzi di passare un pomeriggio sano all’aria aperta, con l’opportunità di conoscere le attività praticabili nel nostro territorio», dichiara l’Assessore allo Sport Luca Busani.

La partecipazione è libera e gratuita.

In caso di maltempo, l’evento sarà annullato.