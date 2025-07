OZ al parco di Villa Pace con Aria Aperta Festival

Tra vento, magie e scarpe d’argento mercoledì 23 luglio 2025, alle ore 21.15, nel parco di Villa Pace, a Fiorano Modenese va in scena “Oz”, spettacolo teatrale della compagnia Filostoccola, nell’ambito della rassegna di eventi estivi per bambini e famiglie “Evviva l’Estate”, promossa dal Comune e da diverse associazioni del territorio.

E’ questo il secondo appuntamento di Aria Aperta Teatro Festival, a cura di Quinta Parete APS, con la direzione artistica di Enrico Lombardi, realizzato con il sostegno del Comune di Fiorano Modenese, della Regione Emilia-Romagna e della Fondazione di Modena.

Liberamente ispirato al libro di L. Frank Baum, lo spettacolo racconta il viaggio di Dorothy verso un mondo tutto da immaginare: fatto di amici da trovare, ostacoli da superare e coraggio da scoprire. In scena una sola attrice, capace di dare voce e corpo a ogni personaggio, giocando con parole, oggetti e suoni.

Un racconto brillante, tenero e visionario, adatto a bambini dai 4 anni in su, che parla di crescita e cambiamento con delicatezza e ironia, coinvolgendo i più piccoli e le loro famiglie in un’esperienza viva e partecipata.

Biglietti e prevendite su LiveTicket (www.liveticket.it/quintaparete) al costo di 5 euro per il biglietto intero, 3 euro per il ridotto.

I partecipanti non troveranno solo spettacolo ma anche buon cibo e laboratori per passare l’intera serata insieme. Quest’anno viene proposto il pacchetto “zero pensieri”, che include punto ristoro dalle 19:30, laboratori per bambini e spettacolo teatrale alle 21:15.

Si consiglia di portare un pannetto o telo da picnic per sedersi sul prato. In caso di maltempo gli spettacoli si svolgeranno al teatrino di Crociale.

Programma e aggiornamenti: www.quintaparete.org 342 9337099 segreteria@quintaparete.org.