Unimore guida l’innovazione nella didattica europea attraverso l’Alleanza UNIgreen

L’Università di Modena e Reggio Emilia consolida il proprio ruolo di protagonista nell’ambito dell’Alleanza europea UNIgreen – The Green European University, che riunisce otto atenei europei (tra cui Unimore) con l’obiettivo di affrontare in maniera congiunta le sfide della transizione verde attraverso l’alta formazione, la ricerca e la mobilità accademica, promuovendo iniziative di punta nel campo dell’innovazione didattica, della sostenibilità e dell’internazionalizzazione.

Nel primo semestre del 2025, Unimore ha promosso diverse attività centrali che rafforzano la propria posizione come centro di sperimentazione e sviluppo di nuove metodologie didattiche all’interno dell’Alleanza, a partire da un corso di formazione sulla didattica innovativa che si è svolto a Modena dal 18 al 20 giugno 2025.

Si è trattato di un’attività di training internazionale rivolta a docenti delle università partner di UNIgreen, organizzata in collaborazione con il Teaching and Learning Center di Unimore.

La formazione, a cui hanno partecipato docenti provenienti da Islanda, Portogallo, Francia, Belgio e Polonia, ha affrontato tematiche cruciali per la trasformazione dell’insegnamento universitario, quali la didattica inclusiva e flessibile, l’utilizzo delle tecnologie digitali nella progettazione didattica, l’acquisizione di competenze per la sostenibilità (GreenComp), le micro-credenziali e il supporto a studenti con disabilità o DSA.

Tra le iniziative organizzate, dal 23 giugno al 4 luglio si è svolto anche un Blended Intensive Programme, un programma di mobilità internazionale di breve di durata che combina una parte virtuale ed una in presenza connotata da una forte impronta pratica e da lavoro di gruppo, su sostenibilità agroalimentare.

Al BIP “Sustainable Approaches in Food Production and Processing” di Unimore hanno partecipato studenti e studentesse (laurea magistrale), provenienti dalle sedi UNIgreen (Francia, Spagna, Polonia). Le attività hanno incluso lezioni, seminari e visite presso aziende e realtà produttive del territorio, approfondendo aspetti come microbiologia applicata, biodiversità, qualità delle carni e imballaggi sostenibili, con focus sulla filiera agroalimentare dell’Emilia-Romagna, tra le più prestigiose in Europa.

Per concludere c’è un’importante novità per l’offerta formativa dell’Università di Modena e Reggio Emilia, ma anche dell’Alleanza UNIgreen: nasce il doppio titolo tra Unimore e Coimbra su agricoltura biologica e sostenibilità.

Unimore ha avviato, in collaborazione con la Polytechnic University of Coimbra (Portogallo), partner UNIgreen, un nuovo programma di doppio titolo di laurea magistrale che unisce i corsi in Organic Agriculture (PUC) e Integrated Sustainability of Agricultural Systems (Unimore).

Il programma prevede una mobilità obbligatoria presso l’ateneo partner, una tesi sperimentale congiunta e un forte orientamento alla sostenibilità in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo e dell’Agenda ONU 2030.

“In qualità di membro fondatore dell’Alleanza UNIgreen, Unimore è profondamente impegnata nel ridefinire il ruolo dell’università nell’Europa contemporanea. Le iniziative promosse presso le sedi di Modena e Reggio Emilia testimoniano una visione chiara: innovare la didattica significa non solo migliorare la qualità dell’insegnamento, ma anche rispondere con flessibilità alle nuove esigenze di sostenibilità, inclusione e internazionalizzazione” – ha commentato la Prof.ssa Daniela Quaglino, Coordinatrice del Work Package 2 – Teaching and Learning dell’Alleanza UNIgreen e docente Unimore, che ha proseguito – “Crediamo nel valore della formazione come strumento di trasformazione sociale. Per questo costruiamo percorsi che coniugano eccellenza accademica, apertura internazionale e impatto concreto sui territori. UNIgreen è il contesto ideale per rendere questa visione condivisa e operativa”.