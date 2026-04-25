Boretto: tensione in azienda durante la pausa pranzo, operaio aggredito da un collega ora denunciato

Durante una pausa lavorativa in un‘azienda di Boretto, un uomo di 62 anni è stato aggredito da un collega di 56 anni. Il litigio, avvenuto nella zona industriale durante l’intervallo, ha richiesto l’intervento dei sanitari e dei Carabinieri per accertare le responsabilità e garantire la sicurezza.

La vittima, ferita con policontusioni e un morso al dito, è stata curata presso l’ospedale di Guastalla, con una prognosi di sette giorni. Le indagini avviate dalla Stazione dei Carabinieri di Boretto, basate su testimonianze concordi, hanno portato alla denuncia del presunto aggressore alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia per lesioni personali. Le verifiche legali proseguiranno per stabilire eventuali ulteriori azioni penali.