Vezzano celebra il 25 Aprile ricordando anche il primo Consiglio comunale democratico di 80 anni fa

Questa mattina Vezzano sul Crostolo ha fatto memoria di coloro che hanno combattuto il nazifascismo e sono morti per regalarci la libertà e la democrazia. Insieme a loro, ha ricordato anche il primo Consiglio comunale democratico, eletto 80 anni fa.

Il Sindaco Stefano Vescovi, accompagnato dal Vice Sindaco Mauro Lugarini e dall’Assessore alla Cultura Paolo Francia, nonché dalle rappresentanti della minoranza Maria Luisa Ferrari, Mariasanta Giaroli e Loretta Vignali, insieme alle autorità militari, ha deposto corone e mazzi sui monumenti alla memoria del territorio vezzanese e ha inoltre deposto un fiore sulle lapidi dei Consiglieri comunali eletti nel 1946 ancora sepolti nei cimiteri vezzanesi.

In Piazza della Vittoria si sono svolti gli interventi istituzionali dell’Amministrazione Comunale e dell’ANPI di Vezzano sul Crostolo.

Il Sindaco Vescovi ha dichiarato: “Il 25 aprile è il giorno in cui l’Italia ha ritrovato sé stessa, dopo anni bui di dittatura e guerra. È un giorno di festa, ma che richiede rispetto, consapevolezza e memoria. Perché la libertà che oggi viviamo non è nata da sola: è stata conquistata da chi ha scelto da che parte stare”.

Ha poi proseguito: “Oggi, percorrendo i luoghi della memoria, non ricordiamo solo le vittime e i caduti per la libertà, ma anche chi, finita la guerra, ha avuto il coraggio di rimettere insieme i pezzi di una comunità ferita. Per questo oggi omaggiamo anche i consiglieri eletti nelle prime elezioni democratiche di 80 anni fa, tra cui desidero ricordare in particolare la prima donna eletta, Olga Bandiroli”.

Ecco i nomi dei componenti del primo Consiglio comunale eletto il 24 marzo 1946: Piccinini Loris, Manini Remo, Garavaldi Sergio, Azzali Virginio, Braglia Giuseppe, Musi Luciano, Campani Domenico, Ferrarini Pellegrino, Catelli Ernesto, Bertolotti Enzo, Morelli Bonfiglio, Ferretti Artemisio, Gibennini Enzo, Giacomini Nello, Viano Tommaso, Leoni Piero, Caraffi Artemio, Travaglioli Geminio, Zanni Giovanni e Olga Bandiroli, prima donna eletta nel Consiglio comunale.