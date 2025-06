Anziana in difficoltà soccorsa a Formigine dalla Polizia Locale

Nel corso di un pomeriggio particolarmente caldo, alcune persone presenti in piazza Calcagnini a Formigine hanno notato una donna anziana in evidente stato di disorientamento e hanno allertato la Polizia Locale. Una pattuglia è intervenuta prontamente, prestando assistenza alla signora.

La donna ha riferito di essere partita a piedi dal proprio domicilio, situato in un Comune diverso, con l’intenzione di far visita al marito. Non trovandolo, aveva iniziato a camminare senza una meta precisa, fino a raggiungere il centro di Formigine, visibilmente affaticata dal caldo.

Gli agenti l’hanno accompagnata presso il Comando per offrirle ristoro e avviare le verifiche necessarie. Una volta ricostruita la situazione, la signora è stata riaccompagnata a casa, effettivamente situata in un Comune limitrofo, dove è stata accolta da vicini e conoscenti.

Afferma il Sindaco Elisa Parenti: “Episodi come questo, fortunatamente a lieto fine, ci ricordano quanto sia importante prestare particolare attenzione ai nostri anziani, soprattutto nei mesi estivi. È fondamentale che non escano da soli nelle ore più calde della giornata e che la rete dei vicini e dei familiari sia sempre vigile, per evitare che anche un semplice momento di smarrimento si trasformi in qualcosa di più grave. Ringrazio la Polizia Locale per il tempestivo intervento e per la sensibilità dimostrata”.