Hackathon “Culture Challengers”, ecco i progetti primi classificati alle sfide lanciate da Cineteca e 24Frame Future Film Festival

Una piattaforma di crowdsourcing per l’individuazione di pellicole cinematografiche ignote e un totem digitale con cui creare il proprio corto animato, tramite l’intelligenza artificiale. Sono questi alcuni dei progetti ideati durante l’hackathon a tema Industrie Culturali e Creative del 23 e 24 maggio scorso, che hanno risolto le sfide proposte da Cineteca e 24 Frame Future Film Festival.

L’iniziativa, che si è svolta nella sede di BIS – Bologna Innovation Square di Piazza Liber Paradisus, era stata lanciata dalla Casa delle Tecnologie Emergenti del Comune di Bologna, in collaborazione con Almacube, Innovation hub e incubatore dell’Università di Bologna, grazie alle risorse messe a disposizione dalla Città metropolitana di Bologna. All’hackathon hanno partecipato 30 giovani riuniti in sei gruppi. I team si sono impegnati per trovare soluzioni innovative mediante l’utilizzo delle tecnologie emergenti (IA, IoT, edge computing, blockchain e 5G) alle sfide proposte da Cineteca di Bologna e 24Frame Future Film Festival.

Il gruppo A25 si è classificato primo e ha vinto un viaggio all’Oslo Pix Festival, per vivere un’esperienza esclusiva di networking e formazione. Il gruppo ha progettato per Cineteca una piattaforma di crowdsourcing per l’individuazione di pellicole ignote. Sulla piattaforma, appassionati e appassionate da tutto il mondo possono sfidarsi nel riconoscimento dei film attraverso la rete, aiutando gli esperti con la loro esperienza. La passione delle persone verrà premiata tramite il rilascio di Non Fungible Token (NFT) unici, per riconoscere gli sforzi agli utenti effettivamente in grado di individuare l’origine delle pellicole.

Il gruppo Cinesmart si è classificato al secondo posto, progettando per 24Frame FFF un totem digitale da installare in punti strategici, che dà alle persone la possibilità di creare in maniera collaborativa il proprio corto animato tramite intelligenza artificiale. In più, il team ha progettato una applicazione in grado sia di collegare gli artisti e le artiste partecipanti al Festival, sia di aiutare gli utenti a capire i propri gusti e a pianificare la propria partecipazione al programma attraverso un’esperienza completamente personalizzata.