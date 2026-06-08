A Maranello omaggio a Mina e Cocciante, aspettando la Notte Rossa

Aspettando la Notte Rossa: venerdì 12 giugno in Piazza Libertà alle ore 21 l’anteprima della grande festa con una serata di musica dal vivo.

In programma “Questione di Feeling”, omaggio a Mina e Cocciante con Sabrina Gasparini e Lalo Cibelli, omaggio a due artisti immensi ed ineguagliabili, affrontato con un pizzico di ironia da un ensemble musicale di altissimo livello: Vince Murè alla tastiera, Corrado Terzi al sax e clarinetto, Davide Passarini al basso e Lele Veronesi alla batteria. Alle voci Sabrina Gasparini e Lalo Cibelli, artisti molto conosciuti e amati: consapevoli della “sfida impossibile”, proporranno i più grandi successi di Mina e Riccardo Cocciante, canzoni indimenticabili legate ai ricordi del pubblico. Un repertorio che attraversa le emozioni e le rinnova. In apertura Anffas Percussion, progetto che nasce con l’obiettivo di offrire a persone con disabilità un’opportunità concreta di espressione artistica attraverso la musica, in particolare mediante l’utilizzo di strumenti a percussione. Ingresso gratuito.